Сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Ярославской области задержаны злоумышленники, причастныe к поджогу релейного шкафа в Рыбинске

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Ярославской области задержаны злоумышленники, причастные к поджогу релейного шкафа.
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