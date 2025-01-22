Вучич: Украина находится ближе всех к членству в Евросоюзе по политическим причинам

Президент Сербии и Зеленский провели встречу на форуме в Давосе Украина ближе всего находится к членству в Евросоюзе из стран-кандидатов по политическим причинам, заявил президент Сербии Александр Вучич после разговора с Владимиром Зеленским.
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