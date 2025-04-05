Эксперт оценила риски глобальной рецессии из-за пошлин США

Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к «очень плачевным последствиям» для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых были введены пошлины, не договорятся об их смягчении, прокомментировала доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.