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Эксперт оценила риски глобальной рецессии из-за пошлин США

Эксперт оценила риски глобальной рецессии из-за пошлин США

Пошлины Соединенных Штатов на импортные товары могут привести к «очень плачевным последствиям» для мира, в том числе и к рецессии, если страны, против которых были введены пошлины, не договорятся об их смягчении, прокомментировала доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

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