Что посмотреть дома в 2026 году: от игрушек, спорящих с планшетом, до высадки в Нормандии

Домашний кинопросмотр в 2026 году предлагает редкое жанровое соседство. В одной подборке оказались мультфильм о войне игрушек с планшетом, романтическая комедия по бестселлеру, документальный сериал о гибели Мики Миллер и драма о прогнозе погоды, от которого зависела высадка в Нормандии.