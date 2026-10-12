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Что посмотреть дома в 2026 году: от игрушек, спорящих с планшетом, до высадки в Нормандии

Что посмотреть дома в 2026 году: от игрушек, спорящих с планшетом, до высадки в Нормандии

Домашний кинопросмотр в 2026 году предлагает редкое жанровое соседство. В одной подборке оказались мультфильм о войне игрушек с планшетом, романтическая комедия по бестселлеру, документальный сериал о гибели Мики Миллер и драма о прогнозе погоды, от которого зависела высадка в Нормандии.

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