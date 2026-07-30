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Она верила ему 35 лет, а он ушёл к 30-летней студентке. Исповедь женщины, которую Олег Табаков предал публично

Она верила ему 35 лет, а он ушёл к 30-летней студентке. Исповедь женщины, которую Олег Табаков предал публично

В свои 87 лет актриса Людмила Крылова ведет активный образ жизни. Она сама водит машину, много читает и решается на дальние поездки — недавно, например, самостоятельно отправилась за рулем в родную Кострому.

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