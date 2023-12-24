Я не плачу алименты

Работаю на фрилансе, деньги вывожу на карту друга, около 200к рублей в месяцБывшая которая развалила семью и думала что будет хорошо жить на мои алименты получает 0 с масломВ отношениях мнила себя принцессой и качала права, думала щас разведется и будет жить препиваюче получает процент от моей зп, а по факту снимает квартиру с тараканами за 10к и носится как угорелая по подработкамСкоро вернётся к старенькой маме на шею обратнотак что мужики можете не платить алименты - выводите деньги через друзей или через крипту, а эти бабы пусть страдают ))) .