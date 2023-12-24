Работаю на фрилансе, деньги вывожу на карту друга, около 200к рублей в месяцБывшая которая развалила семью и думала что будет хорошо жить на мои алименты получает 0 с масломВ отношениях мнила себя принцессой и качала права, думала щас разведется и будет жить препиваюче получает процент от моей зп, а по факту снимает квартиру с тараканами за 10к и носится как угорелая по подработкамСкоро вернётся к старенькой маме на шею обратнотак что мужики можете не платить алименты - выводите деньги через друзей или через крипту, а эти бабы пусть страдают ))) .
Я не плачу алименты
Комментарии
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Майя Maja
А так и будет))
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7 час.
Вера Федорова
"препиваюче" Как можно в одном таком маленьком слове сделать аж три ошибки. Ну, а по сути, похоже, и по жизни, это чья-то фатальная ошибка, а не мужик. Про ребёнка ни слова. Чмо.
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1 час.
А
Александр24
Жена может быть и не зря "развалила" семью. С таким-то козлом?
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31 мин.
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