ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Я не плачу алименты

Я не плачу алименты

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Комментарии
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Майя Maja
А так и будет))
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7 час.
Вера Федорова
&quot;препиваюче&quot; Как можно в одном таком маленьком слове сделать аж три ошибки. Ну, а по сути, похоже, и по жизни, это чья-то фатальная ошибка, а не мужик. Про ребёнка ни слова. Чмо.
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1 час.
А
Александр24
Жена может быть и не зря &quot;развалила&quot; семью. С таким-то козлом?
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