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Так готовила моя бабушка: брала любое варенье и соду. Давно забытый рецепт из СССР.

Так готовила моя бабушка: брала любое варенье и соду. Давно забытый рецепт из СССР.

Самый простой, но очень вкусный пирог к чаю на завтрак. У каждой хозяйки дома всегда есть варенье, сода, мука и можно сделать этот пирог в любое время или использовать его в качестве основы для оригинального десерта с кремом или шоколадной глазурью.

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