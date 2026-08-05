Сотрудники ОМВД России по Колыванскому району Новосибирской области присоединились к Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках проведения Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Всероссийскому дню физкультурника, сотрудниками Отделения МВД России по Колыванскому району проведено спортивное занятие на базе спортивного стадиона «Старт» для воспитанников футбольного клуба «Колывань».