Тимати поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России

Рэпер Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году. «Моя позиция известна, она не поменялась с тех пор, когда я поучаствовал в первом агитационном ролике Владимира Владимировича и потом, на втором сроке я был доверенным лицом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии