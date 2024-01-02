Тимати поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России

Р

Рекрут

вы еще киркорова в пример приведите.....Тимати это тот, кто откосил от армии в связи с теми, что его тело покрыто татуировками более 90%, что автоматически приравнивается к психическому заболеванию....и вы думаете что мнение этого человека кому то важно?