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Тимати поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России

Тимати поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России

Рэпер Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году. «Моя позиция известна, она не поменялась с тех пор, когда я поучаствовал в первом агитационном ролике Владимира Владимировича и потом, на втором сроке я был доверенным лицом.

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Комментарии
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Р
Рекрут
вы еще киркорова в пример приведите.....Тимати это тот, кто откосил от армии в связи с теми, что его тело покрыто татуировками более 90%, что автоматически приравнивается к психическому заболеванию....и вы думаете что мнение этого человека кому то важно?
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