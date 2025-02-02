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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле почтили память героев Сталинградской битвы

В Барнауле почтили память героев Сталинградской битвы

Цветы к Мемориалу Славы возложили Виктор Томенко, Вячеслав Франк и другие представители власти Фото: пресс-служба администрации Барнаула Сегодня, 2 февраля, в Барнауле прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы и к памятному знаку в честь героев Сталинградской битвы.

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Татьяна Бутова
Вечная память нашим Героям-защитникам Родины! Никогда не забывать прошлые времена.
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