В Барнауле почтили память героев Сталинградской битвы

Цветы к Мемориалу Славы возложили Виктор Томенко, Вячеслав Франк и другие представители власти Фото: пресс-служба администрации Барнаула Сегодня, 2 февраля, в Барнауле прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы и к памятному знаку в честь героев Сталинградской битвы.