Ольга Бузова в кадре «строит из себя дурочку», хотя на самом деле она умная и образованная девушка. Об этом заявил Михаил Галустян — его слова прозвучали в интервью Лауре Джугелия.
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