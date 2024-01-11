Когда какой-нибудь казахстанский русофоб в очередной раз протрубит что-то непостижимое и непотребное, вижу порой обращение к российской аудитории - да и из Казахстана тоже - чего вы на них внимание обращаете! Это же городские сумасшедшие, их десять процентов.
"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"
Комментарии
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ГМ
Галина Меньшова
Спасибо, от души посмеялась.
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18 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ДЕДУ ШНОБЕЛЯ МАЛО-ДО ТОГО ГЛУБОКО КОПАЕТ !!!
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Еще одни долбоебы после хохложопых вылезли!
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13 час.
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