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Спички - не игрушка

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Пять пар носков, два галстука и пояс — просто исчезли: Иностанные специалисты поживились в одном из ТЦ

Пять пар носков, два галстука и пояс — просто исчезли: Иностанные специалисты поживились в одном из ТЦ

Avia.pro - СМИ Недавно в одном из небольших магазинов одежды на окраине Красносельского района произошло нечто такое, что можно было бы принять за комедийный фильм, если бы это не повлекло за собой последствий для сотрудников.

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