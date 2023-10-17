Окунуться в древность: Международный археолого-этнографический фестиваль прошёл в Карагандинской области

Создать картину из шерсти, побывать в гончарной мастерской, приготовить старинное блюдо из пшеницы – окунуться в историю и традиции кочевников смогли участники и гости І Международного археолого-этнографического фестиваля под открытым небом в долине Талды, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.