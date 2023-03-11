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Бобровский отразил 21 из 24 бросков «Чикаго». Победа – 3-я подряд

Сергей Бобровский отразил 21 из 24 бросков «Чикаго» и одержал 3-ю победу подряд. «Флорида» обыграла «Блэкхокс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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