Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

Коллеги утверждают, что начальнику просто не повезло В Ростовской области глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе здания администрации, сообщает Telegram-канал Shot.
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