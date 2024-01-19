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Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

Коллеги утверждают, что начальнику просто не повезло В Ростовской области глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе здания администрации, сообщает Telegram-канал Shot.

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