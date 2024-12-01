Зловещее такси: публикуем отрывок из фильма «Перевозчик душ»

В российский прокат вышел триллер с элементами хоррора «Перевозчик душ». Главную роль в картине сыграл британский комик Ник Фрост, он появился в картине в необычном амплуа, исполнив роль жуткого водителя такси.
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