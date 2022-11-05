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Спаллетти – лучший тренер октября в Серии А. «Наполи» выиграл 5 матчей из 5 и лидирует в таблице

Лучано Спаллетти признан лучшим тренером октября в Серии А. Его «Наполи» в прошлом месяце победил во всех 5 матчах в чемпионате Италии.

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