ВСУ на грани развала, остатки гарнизона пытаются выйти из Курахово, западные СМИ забили тревогу Юлия СоколоваРазвал украинской армии уже начался, первыми сломались части территориальной обороны, паника и массовая сдача в плен сопровождают попытки командования вывести остатки гарнизона из Курахово.
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