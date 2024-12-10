ВСУ на грани развала, остатки гарнизона пытаются выйти из Курахово, западные СМИ забили тревогу Юлия СоколоваРазвал украинской армии уже начался, первыми сломались части территориальной обороны, паника и массовая сдача в плен сопровождают попытки командования вывести остатки гарнизона из Курахово.