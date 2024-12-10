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ВСУ на грани развала, остатки гарнизона пытаются выйти из Курахово, западные СМИ забили тревогу

ВСУ на грани развала, остатки гарнизона пытаются выйти из Курахово, западные СМИ забили тревогу

ВСУ на грани развала, остатки гарнизона пытаются выйти из Курахово, западные СМИ забили тревогу Юлия СоколоваРазвал украинской армии уже начался, первыми сломались части территориальной обороны, паника и массовая сдача в плен сопровождают попытки командования вывести остатки гарнизона из Курахово.

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