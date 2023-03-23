Аргументы недели

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Посол Антонов заявил, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном приближают человечество к Армагеддону

Посол Антонов заявил, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном приближают человечество к Армагеддону

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны Запада во главе с Соединенными Штатами, приняв решение поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, приближают мир к Армагеддону.

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