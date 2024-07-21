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Пляжный затон

Пляжный затон

Несмотря на то что, согласно социологическим опросам, большая часть граждан России довольна уровнем развития внутреннего туризма, в разгар пляжного сезона поступает немало негативных комментариев об отдыхе на черноморском побережье.

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