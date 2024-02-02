Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе

Протесты фермеров в Европе приобретают всё больший географический охват. Сцены блокированных шоссе, потоков вина на улицах, стад овец, прогоняемых по городским площадям, выходят за пределы Германии и Франции.
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