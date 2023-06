Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Британии, который вчера одобрил террористическую атаку на Москву украинских БПЛА заявил, что Британия — сторона конфликта, а это означает, что любой чиновник этой страны может стать законной целью для ВС РФ «Бестолковые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права их состояние также можно […] The post Медведев объявил чиновников Британии — законной целью для РФ first appeared on Tochka Zрения.