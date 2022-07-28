Игрок АПЛ, подозревавшийся в 3 изнасилованиях, не причастен к делу от июня 2021 года

Игрок АПЛ, подозреваемый в 3 эпизодах изнасилования, не имеет отношения к одному из них. Полиция Лондона сообщила о том, что футболист больше не находится под следствием по делу, связанному с изнасилованием девушки в июне 2021 года.
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