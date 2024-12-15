Фотошоп с сюрпризом: 15 смешных работ Джеймса Фридмана

Что получится, если объединить невероятное чувство юмора, мастерство фотошопа и гору запросов от людей, которым "что-то не так" на их фото? Джеймс Фридман! Этот виртуозный дизайнер превратил редактирование снимков в настоящее искусство троллинга.
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