В Кировске ЛНР отремонтируют обелиск Славы

Специалистами региона-шефа города Кировска ЛНР — Иркутской области — проводятся работы по реставрации главного патриотического символа: памятника в честь 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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