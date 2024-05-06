Песков: Ушаков на брифинге расскажет, кто приедет на инаугурацию и парад

Помощник президента России Юрий Ушаков планирует провести 6 мая брифинг для журналистов, на котором расскажет, какие зарубежные гости посетят инаугурацию главы российского государства Владимира Путина и парад Победы.
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