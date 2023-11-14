Переброска пошла не по плану: Что-то напугало американских лётчиков в небе. Первая потеря Штатов в Средиземноморье

Начинать войну всегда страшновато, даже если у тебя есть преимущество над противником. А если нет или нет уверенности в своих силах? Тогда проще поступить, как Европейское командование США (USEUCOM) – закрыть рты журналистам под предлогом уважения к семьям погибших.
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