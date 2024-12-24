В Минобороны рассказали о военно-биологической деятельности США в Африке

США наращивают военно-биологическое присутствие в Африке. Об этом журналистам рассказал замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, генерал-майор Алексей Ртищев.
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