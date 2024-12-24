Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    « Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией, заявил первый заместитель председателя комитета Г...В России высказал...
  • Романовская Марина
    Мы, русские, милосердны. В Абхазии очень много хороших людей и мы вечные друзья и соседи. А воры своё получат. За гре...В России высказал...
  • валерий жидков
    Вот действительно пир во время войны! На фронт всех этих начальников. И не где-то там по тылам да каптëркам ошивается...Электроэнергия по...

В Минобороны рассказали о военно-биологической деятельности США в Африке

В Минобороны рассказали о военно-биологической деятельности США в Африке

США наращивают военно-биологическое присутствие в Африке. Об этом журналистам рассказал замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, генерал-майор Алексей Ртищев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх