Путин попросил министра не забывать про "социалку" на селе

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым указал на важность развития социальной инфраструктуры в сельской местности, включая строительство жилья, школ, домов культуры и объектов здравоохранения .
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