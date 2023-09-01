Спички - не игрушка

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"Атака на аэропорт - лишь начало": На Западе проговорились, что еще приготовят России

"Атака на аэропорт - лишь начало": На Западе проговорились, что еще приготовят России

Автор - Сергей Васильев Давайте отставим эмоции и попробуем разложить пасьянс из фактов и мотивов.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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8 час.
Александр Почекунин
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8 час.
Кошмар
https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43792448569/Vmesto-chetyiryoh-unichtozhennyih-Il-76-vo-Pskove-na-zapadnyih-s?utm_referrer=mirtesen.ru
Вместо "четырёх уничтоженных" Ил-76 во Пскове, на западных спутниковых снимках, пока что, видны два легко поврежденных - ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - 1 сентября - 43792448569
ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - МирТесен
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4 час.

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