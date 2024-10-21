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Гран-при США. Малинин, Аймо, Хигучи, Левито, Миура и Кихара, Чок и Бейтс, Фир и Гибсон выступили с показательными номерами

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