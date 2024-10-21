Гран-при США. Малинин, Аймо, Хигучи, Левито, Миура и Кихара, Чок и Бейтс, Фир и Гибсон выступили с показательными номерами

Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Skate America Аллен, США Показательные выступления Участники Элис Лин-Грейси (США) Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) Денис Васильев (Латвия) Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) Ким Мин Чхэ (Южная Корея) Лукас Бруссард (США) Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) Лиа Несет – Артем Маркелов (США) Нина Пинзарроне (Бельгия) Ника Эгадзе (Грузия) Илья Малинин (США) Кевин Аймо (Франция) Као Миура (Япония) Вакаба Хигучи (Япония) Ринка Ватанабе (Япония) Изабо Левито (США) Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) Оливия Смарт – Тим Дик (Испания).
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