14-Country Maritime Defense Alliance Moves Closer To Deploying To Red Sea, Gulf Of Aden With Saudi shipping traffic in the Bab al-Mandeb Strait under unprecedented peril, the recently-launched Multinational Maritime Defense Coalition is moving closer to deploying ships to ensure freedom of navigation in the Red Sea, the Saudi Ministry of Defense announced on Friday.
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