Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

14-Country Maritime Defense Alliance Moves Closer To Deploying To Red Sea, Gulf Of Aden

14-Country Maritime Defense Alliance Moves Closer To Deploying To Red Sea, Gulf Of Aden

14-Country Maritime Defense Alliance Moves Closer To Deploying To Red Sea, Gulf Of Aden With Saudi shipping traffic in the Bab al-Mandeb Strait under unprecedented peril, the recently-launched Multinational Maritime Defense Coalition is moving closer to deploying ships to ensure freedom of navigation in the Red Sea, the Saudi Ministry of Defense announced on Friday.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым