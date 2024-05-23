Студенты Всероссийского государственного университета юстиции посетили АО "ТНС энерго Тула"

Прохождение практики во время обучения в вузе – обязательная часть программы. АО "ТНС энерго Тула" предоставляет возможность студентам, обучающимся на юридических специальностях, ознакомиться с профессией не только в теории.
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