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Студенты Всероссийского государственного университета юстиции посетили АО "ТНС энерго Тула"

Студенты Всероссийского государственного университета юстиции посетили АО "ТНС энерго Тула"

Прохождение практики во время обучения в вузе – обязательная часть программы. АО &quot;ТНС энерго Тула&quot; предоставляет возможность студентам, обучающимся на юридических специальностях, ознакомиться с профессией не только в теории.

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