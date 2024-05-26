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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: фэнтезийная RPG Avowed от студии Obsidian будет на предпоследней версии Unrea...

Инсайдер: фэнтезийная RPG Avowed от студии Obsidian будет на предпоследней версии Unrea...

Инсайдер: фэнтезийная RPG Avowed от студии Obsidian будет на предпоследней версии Unreal Engine 5Согласно информации от редактора Windows Central Джеза Кордена (Jez Corden), фэнтезийная ролевая игра Avowed от создателей Fallout: New Vegas будет работать на Unreal Engine 5.

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