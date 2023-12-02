Российские танкисты уничтожили укрепленный опорпункт и пехоту ВСУ в ДНР

В ходе наступательной операции российских войск на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) экипаж командира штурмового танкового взвода майора Хасана Сабзалиева уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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