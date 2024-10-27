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Царьград

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Аналитик Дрозденко: США возложат на ЕС финансирование Украины после выборов

Аналитик Дрозденко: США возложат на ЕС финансирование Украины после выборов

Эксперт считает, что после выборов президента США 5 ноября Штаты возложат ответственность за финансирование Украины на Евросоюз.

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Комментарии
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Eduard
Евро дебилы:&quot;Вы ничего Украине недолжны! Занимайтест своими странами и не суйте нос в чужие!&quot;
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18 час.
Eduard
Пускай Евро идиоты свои деньги передают,хоть Африке и не втягивают нас в аферы!
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18 час.
Eduard
Причем Украина сбила их гражданский самолет!
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18 час.

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