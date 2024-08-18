Лукашенко рассказал об истории с автоматом и протестами в 2020 году

Выйдя к протестующим с автоматом в 2020 году белорусский лидер и не собирался применять оружие, поскольку оппозиционеры сразу разбежались, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа в интервью телеканалу «Россия 1».
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