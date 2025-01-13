Алкоголик никогда так не сделает: как отличить зависимого, рассказал психолог Поляков

Признаться, что алкоголь стал жизненной необходимостью, человеку бывает крайне сложно. Да и распознать болезнь на первых порах не всегда удается: ну хочется расслабиться, отвлечься от серых будней и тяжелых мыслей — что такого? Но обманывать себя нельзя.