Сила в правде
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Сила в правде

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Байден запретил ввозить в США «умные» автомобили из России и Китая

Байден запретил ввозить в США «умные» автомобили из России и Китая

Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых («умных») автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом.

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