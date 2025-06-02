«Татар-информу» — 35

Наше информагентство 35 лет рассказывает своим читателям о новом Татарстане. Отмечая эту дату, в нашей редакционной статье мы говорим о том, какой путь был пройден агентством, и какие месседжи мы доносим нашим читателям сейчас.
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