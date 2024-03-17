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Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Киеву на его инициативу

Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Киеву на его инициативу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставлять Украине оружие в ответ на инициативу политика о прекращении огня на время Олимпиады.

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