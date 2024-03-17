Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Киеву на его инициативу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставлять Украине оружие в ответ на инициативу политика о прекращении огня на время Олимпиады.
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