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Пятый канал

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Любы

На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Любы

ПОЖЕРТВОВАТЬ Сегодня на Пятом канале «День добрых дел». Наша помощь нужна маленькой Любе. У двухлетней девочки сложный генетический диагноз — туберозный склероз, из-за которого постоянно происходят приступы эпилепсии.

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