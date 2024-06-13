На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Любы

ПОЖЕРТВОВАТЬ Сегодня на Пятом канале «День добрых дел». Наша помощь нужна маленькой Любе. У двухлетней девочки сложный генетический диагноз — туберозный склероз, из-за которого постоянно происходят приступы эпилепсии.
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