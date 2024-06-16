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Закон, порядок, государство

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Врачи МЧС России оказали помощь коллегам из Республики Куба

Врачи МЧС России оказали помощь коллегам из Республики Куба

На промышленном объекте в центре Республики Куба произошел несчастный случай. Пострадали работники, проводившие плановый ремонт.

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