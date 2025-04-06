Необходим разговор, откровенный разговор с молодежью

Воспитание молодёжи и правильные установки подросткам. Сегодня об этом говорят многие. Только вот отечественное наше телевидение как-то не особо стремится, чтобы возродить выходившие некогда и бывшими заслуженно популярными и востребованными передачи для детей и подростков.