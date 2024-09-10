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Царьград

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  • Юрис Хартманис
    Сослать к таджикамВ Нижнем Новгород...
  • Юрис Хартманис
    Таких дохрена чурокНаводчиком ВСУ ок...
  • Сергей Захаров
    Ну ладно нашим горантам все это пох ... Ну а отцы есть у этих детей или взрослых братьев а нуда руские мужики это нек...Мигрант насиловал...

"Посыпется вся линия фронта": Боец ВСУ предупредил командование о потере, которая будет хуже Бахмута и Авдеевки

"Посыпется вся линия фронта": Боец ВСУ предупредил командование о потере, которая будет хуже Бахмута и Авдеевки

Боец Вооружённых сил Украины предупредил командование: в случае потери Покровска (Красноармейска) "посыпется вся линия фронта".

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