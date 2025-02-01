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Как выглядит дом за 60 млн рублей, который Петров купил для беременной жены

Как выглядит дом за 60 млн рублей, который Петров купил для беременной жены

В конце 2024 года Александр Петров сообщил, что вскоре он впервые станет отцом. На недавней премьере фильма «Василий» его супруга Виктория поразила всех своим обаянием, и многие отметили, как она расцвела во время беременности.

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