Как выглядит дом за 60 млн рублей, который Петров купил для беременной жены

В конце 2024 года Александр Петров сообщил, что вскоре он впервые станет отцом. На недавней премьере фильма «Василий» его супруга Виктория поразила всех своим обаянием, и многие отметили, как она расцвела во время беременности.
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