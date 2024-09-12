Хочу быть танкистом

В Микрорайоне Киселевичи прошел районный праздник, посвященный Дню танкиста. В рамках торжественного мероприятия состоялось возложение венков и цветов к мемориалу воинам-днепровцам, концертная и игровые программы.
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