Дождь и похолодание: какой будет погода 8 апреля в Кузбассе

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 8 апреля, в Кузбассе.Первый день новой недели отметится небольшим похолоданием, дождем и порывистым ветром – такой прогноз погоды дали синоптики кемеровского гидрометцентра.
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