Глава Федерации футбола Петербурга о трансферах «Зенита»: «Наш футбол становится интереснее. Зрелищность не должна страдать, играют для зрителей»

В январе сине-бело-голубые купили полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике за 35 млн евро. «Мне кажется, что все приобретения, которые делают топ-клубы нашей лиги, включая и «Зенит», как раз работают на то, чтобы в период достаточно серьезных санкций российский футбол был интересным.